Европа обустроит шахты с опорой на 5G

Европейский проект SIMS ставит целью создание безопасных и современных шахт с опорой на новые технологии. Задача - минимизировать присутствие человека в опасных зонах через активное использование дронов и роботов. Общим знаменателем для этих решений станет стандарт связи 5G, который выведет на новый уровень скорость обмена между шахтами и диспетчерскими центрами.

Дженни Греберг, шведский профессор, рассказывает подробнее: "Европа сегодня потребляет 20% мировых металлов и минералов, а производим мы лишь 3%. Нам нужно наращивать добычу, чтобы удовлетворить собственные нужды.

Конечно, мы можем сделать ставку на вторичную переработку и так получить металл и минералы, но даже такой путь позволит нам обеспечить лишь половину наших потребностей завтрашнего дня.__ Так что нам по-прежнему нужны шахты, нам нужно оптимизировать технологии разведки и добычи; технология с опорой на стандарт связи 5G является залогом успеха.

Приведу пример: возьмите электромобили и машины с дизельным топливом. Первый тип требует в четыре раза больше меди.... Таким образом, если мы рассчитываем на устойчивое развитие, вывод экологичного транспорта на рынки, нам нужно готовиться к росту спроса на металлы и минералы и реагировать на него".