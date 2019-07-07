"Тур де Франс": Jumbo-Visma выиграла второй этап

Голландская Jumbo-Visma одержала победу на втором этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Командная гонка с раздельным стартом прошла Брюсселе. Дистанция составила 27,6 км. Второе место заняла британская Team Ineos. Третьей стала бельгийская - Quick Step.
В генеральной классификации первую строчку сохранил за собой голландский велогонщик Мике Тёниссен, который опережает партнеров по команде бельгийца Ваута ван Арта, голландца СтивенаКрейсвика, немца Тони Мартина и новозеландца Джорджа Беннета.
Следующий этап протяженностью 215 км пройдет 8 июля между бельгийским Беншем и французским Эперне.