Сайфутдинов выиграл гран-при Швеции

Россиянин Эмиль Сайфутдинов выиграл финальный заезд Гран-при Швеции по спидвею в Хальставике.

Сайфутдинов стартовал с самой дальней, четвертой дорожки, но уже на первом круге вырвался вперед и финишировал со значительным отрывом от соперников. Второе место занял словак Мартин Вацулик, третье - Мацей Яновски из Польши.

Первая победа 29-летнего мотогонщика из России на шведском этапе чемпионата мира 2019 года позволила ему возглавить зачет Кубка мира по спидвею.

Сайфутдинов вернулся на вершину классификации чемпионата мира спустя шесть лет. В 2013 году он выиграл несколько этапов, но не смог завершить сезон из-за травмы.

Следующий этап чемпионата мира этого года пройдет 3 августа во Вроцлаве в Польше.