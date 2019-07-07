Париж против туристических автобусов

Парижские власти намерены запретить въезд в центр города туристическим автобусам. В мэрии столицы желают, чтобы туристы гуляли по городу пешком, пользовались велосипедами или общественным транспортом.

Заместитель мэра Жан-Франсуа Мартинс так объясняет позицию городского руководства:

"Автобусы с дизельным двигателем должны быть запрещены вместе с другими транспортными средствами подобного типа к 2024 году. И это будет сделано. Другая проблема - автомобильные пробки. Туристические автобусы занимают много места на дороге, мешают движению, ведь зачастую их паркуют не по правилам".

По мнению парижских властей, запрет на въезд туристических автобусов в центр города поспособствует улучшению экологической обстановки.

В мэрии также принимают в расчет жалобы местных жителей на неудобства, связанные с большим числом туристов.

Франция является самой посещаемой страной в мире. В прошлом году количество туристов, побывавших в стране, превысило 89 миллионов, а Париж обновил новый рекорд посещаемости - 50 миллионов человек.