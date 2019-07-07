Лаппинагов завоевал "бронзу" Гран-при в Монреале

Второй день Гран-при Монреаля по дзюдо начался с красочного выступления фольклорного ансамбля канадских индейцев, вызвавшего восторг местных зрителей, которые до отказа заполнили трибуны спортивной арены.

Героем дня, на наш взгляд, стал японец Нагасе Таканори. В финале в категории до 81 килограмма чемпион мира 2015 года встречался с канадцем Антуаном Валуа-Фортье, бронзовым призером Олимпиады в Лондоне, которого победил благодаря потрясающему броску учи-мата. "Бронзу" завоевал россиянин Аслан Лаппинагов.

"В последнее время я много боролся на международных турнирах, - говорит Таканори. - Это мое первое "золото" за долгое время. Я чувствую, что сейчас по-настоящему прогрессирую и возвращаюсь к своей былой форме".

Еще одна надежда канадской сборной Келита Зупанчич в финальном поединке в категории до 70 килограммов противостояла Джованне Скочимарро из Германии, однако и здесь заклинания местных шаманов не сработали. Скочимарро завоевала золотую медаль благодаря заработанному за удержание иппону.

Награду немецкой дзюдоистке, ставшей, по-нашему, главной героиней дня вручила знаменитая в прошлом канадская керлингистка Энн Мерклингер, возглавляющая некоммерческую организацию Own The Podium.

"Поначалу я нервничала, - призналась Скоччимаро. - Но мы с тренером сказали себе, что должны получить энергетическую подпитку от всех присутствующих здесь. Это помогло мне почувствовать себя намного лучше. Потом я поняла, что мне нужно просто ее схватить - это всего лишь секунды - схватить и не отпускать. Я так и сказала себе: "Схвати и не отпускай".

В решающей схватке в категории до 73 килограммов у мужчин сошлись чемпион мира 2017 года японец Соичи Хасимото и Виктор Скворцов из Объединенных Арабских Эмиратов. Заработав по ходу поединка в успешной контратаке вазари, Хасимото тут же провел болевой прием, вынудив соперника капитулировать.

У женщин в категории до 63 килограммов первую в своей карьере золотую медаль Гран-при завоевала южнокорейская дзюдоистка Чо Мокхи, одолевшая британку Эми Ливзи. "Бронза" в этом разделе досталась бразильянке Алексии Кастильос.

А медальные ожидания канадских болельщиков дополнили Катрин Бошемен-Пинар, удержанием победившая австралийку Катарину Геккер в другой встрече за бронзовую награду в этой категории, и еще один представитель Страны кленового листа Антуан Бушар, который сломил сопротивление бразильца Эдуарда Барбозы.