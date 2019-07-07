Скончался Жоао Жилберту

На 89-м году жизни в Рио-де-Жанейро скончался бразильский музыкант, один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жоао Жилберту. В последние годы он испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Гитарист, певец и композитор Жилберту считается революционером не только в бразильской, но и мировой музыке.

Его дебютный альбом Chega de Saudade, вышедший в 1959 году, во многом сформировал и определил стиль босса-нова, представляющий собой синтез афробразильского фольклора, самбы и некоторых элементов джаза. За свою жизнь Жилберту выпустил десятки альбомов. Несколько раз он становился обладателем музыкальной премии "Грэмми", в том числе и в самый разгар битломании.