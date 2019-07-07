Тулун: ликвидация последствий паводка

В Иркутской области активно идут работы по ликвидации последствий паводка. Сильнее всего от разгула стихии пострадал Тулун, где по прежнему остается вода. В городе подтоплены 224 жилых дома с прилегающими территориями.

В аварийно-спасательных мероприятиях принимают участие сотрудники МЧС, Минобороны, Росгвардии и добровольцы. Главная задача - помочь людям в восстановлении жилья и инфрастурктуры.

В настоящее время в шести районах Иркутской области действует режим чрезвычайной cитуации. Паводок начался в конце июня из-за сильных дождей. Жертвами стихии стали 22 человека. 11 числятся пропавшими без вести.