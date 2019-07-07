В Гонконге снова протесты

В Гонконге снова возобновились протесты против поправок к закону об экстрадиции.Тысячи демонстрантов собрались в туристическом районе Шим Ша Цуй, где расположен вокзал Западный Коулун. Место встречи манифестанты выбрали неслучайно. Эта железнодорожная станция соединяет Гонконг с основными территориями Китая.

Месяц назад власти автономной территории инициировали законопроект, цель которого - наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности власти согласились отложить рассмотрение проекта документа на неопределенный срок, однако это не остановило волну выступлений продемократических активистов.