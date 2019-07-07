Канадки - лучшие в мире

Канадский дуэт Сара Паван-Мелисса Умана-Паредес выиграл чемпионат мира по пляжному волейболу среди женщин, который проходил в Гамбурге. Они стали первыми в истории канадками, завоевавшими этот почетный трофей.

В матче за золотые награды мирового первенства, на котором присутствовали около 12 тысяч зрителей, спортсменки одержали победу над американками Эйприл Росс и Александрой Клайнман в двух партиях с одинаковым счетом - 23:21. Паван и Умана-Паредес, до чемпионата занимавшие 6 место в рейтинге, напрямую квалифицировались на Олимпийские игры 2020 года в Токио, и будут считаться там одними из фавориток.