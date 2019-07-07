Месси отказался от медали

Футболисты сборной Аргентины в пятый раз в истории завоевали бронзовые награды Кубка Америки, победив в матче за 3-е место в Сан-Паулу команду Чили со счетом - 2:1.

Уже к 20-й минуте встречи аргентинцы дважды воспользовались проблемами в обороне соперников, разрезав ее похожими вертикальными передачами по центру - сначала ворота поразил Серхио Агуэро, а затем Паоло Дибала.

Матч был отмечен громким скандалом. Капитан аргентинской сборной Лионель Месси отказался от получения медали в знак протеста против необъективного, по его мнению, судейства, как в этой встрече, так и на турнире вообще. На 37-й минуте Месси после стычки с Гари Меделем был удален с поля вместе с чилийцем. Аргентинский лидер обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола в коррупции, заявив, что что его партнеры заслуживали большего, но им не позволили сыграть в финале.

Во втором тайме чилийцы отыграли один мяч - пенальти реализовал Артуро Видаль, но на большее их не хватило.