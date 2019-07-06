Чемпионата мира по женскому футболу подходит к концу. Лион замер в ожидании решающей игры.

"В финале Кубка мира в это воскресенье сборной Нидерландов терять нечего. Футболистки сразятся с "американскими королевами", которые решительно настроены выиграть свой четвертый чемпионский титул. В ожидании стартового свистка фанаты наслаждаются видами Лиона, который сегодня превратился в столицу мирового женского футбола", - передает из Лиона корреспондент Euronews.

В эти дни французский город заговорил по-английски. Более 20 тыс. американских болельщиков прибыли сюда поддержать соотечественниц.

"Американки играют в атакующий футбол. Наверняка мы увидим множество голов. Но защита у нидерландской сборной тоже неплохая. Они могут попытаться нас остановить", - говорит фанатка.

"Все это очень здорово. Я с удовольствием отметила, как команды выросли в профессиональном плане по сравнению с чемпионатом в Канаде четыре года назад", - говорит американка.

Нидерландских болельщиков в Лионе заметно меньше. Большинство из них приедут поболеть за действующих чемпионок Европы непосредственно в день матча.

"Американки сильнее нидерландов. Но я все равно счастлива, что нам удалось добраться до финала", - признается болельщица сборной.

Нынешний турнир уже превратился в большой успех для всего женского футбола. Популярность его растет изо дня в день. Хотя до решения проблемы гендерного неравенстваеще далеко.

"Многое нужно изменить, хотя и проделана огромная работа. по всей Францией за чемпионатом следят с необыкновенным энтузиазмом. Люди смотрят игры по телевизору, следят за новостями, поддерживают команды. Но о равенстве еще очень рано говорить", - отмечает чемпионка мира по футбольному фристайлу Лиза Зимуш.

Только одна команда сможет взять в руки заветный трофей. Кто это будет - мы узнаем очень скоро.