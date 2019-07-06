Акции в поддержку беженцев и их спасателей

В Германии тысячи человек вышли на демонстрации в поддержку спасателей беженцев в Средиземном море. Манифестанты выступают против криминализации действий тех, кто оказывает помощь нелегалам, попавшим в бедственное положении на воде. Организатором выступило международное движение Seebrücke.

Симона Фишер, организатор акции: “Карола Ракете, капитан спасательного судна, на свободе. Это замечательно. Но все проблемы, стоящие за этим, существуют так же, как и раньше. Мы требуем, чтобы люди, застрявшие в Ливии, были эвакуированы и доставлены сюда на корабле, самолете, любым безопасным способом".

Ракете задержали 29 июня на итальянском острове Лампедуза и поместили под домашний арест. Власти Италии обвиняли Ракете в том, что она вопреки запрету привела в порт судно с мигрантами, спасенными в Средиземном море. Манифестации прошли в десятках городах Германии.