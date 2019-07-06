Землетрясение на юге Калифорнии

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге американского штата Калифорния. Эпицентр располагался в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса, очаг залегал на глубине десяти километров.Это второе землетрясение в этом районе за последние дни. За сутки сейсмологи зафиксировали более 80 повторных толчков.

"Ключевым моментом здесь является то, что это было очень сильное землетрясение, и мы знаем, что еще произойдет целая серия подземных толчков" - отметил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Марк Гилардуччи.

В результате стихии, по данным полиции, есть пострадавшие. Но их число не сообщается. Власти подчеркивают, что в основном, речь идет о незначительных травмах. Несколько зданий повреждены. Порядка двух тысяч человек остались без света.

"Все пришло в движение. Люстра дрожала. Дети сказали, вот у нас землетрясение" - рассказывает Стивен, турист из Австралии.

"У меня такое чувство было, ну, как будто я перекатывался на кровати" - говорит Садир из Лос-Анджелеса.

Вот такой шторм в бассейне был снят во время подземных толчков. В аэропорту Лос-Анджелеса заявили, что землетрясение не привело к сбою в рабочем графике.