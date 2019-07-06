Непослушные НПО

Очередная неправительственная организация ослушалась Рима. Судно Alex НПО Mediterranea с 41 мигрантом на борту зашло в порт острова Лампедуза, несмотря на запрет итальянских властей. Экипаж отказался высадить нелегалов на Мальте.
Путь слишком долгий и опасный для здоровья спасенных в Средиземном море беженцев. Так объяснили свое решение члены НПО и последовали примеру капитана Sea Watch 3 Каролы Ракете, которая форсировала проход в итальянскую гавань несколько дней назад.
"Неужели и они уйдут от наказания?" - возмутился в своем Twitter министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.
Тем временем к границе территориальных вод Италии вплотную подошло еще одно спасательное судно немецкой неправительственной организации SEA-EYE