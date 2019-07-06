Деревянная Мелания над словенским селом

Деревянная скульптура Мелании Трамп появилась на окраине словенской деревни Севница – на родине первой леди Соединенных Штатов Америки. Относительно схожести статуи с первообразом у местных жителей возникли разные мнения, от скептических до одобрительных.

«Автор работал над статуей довольно долго, дня три, – рассказывает местный житель Франц Стопар. – Он всё делал при помощи бензопилы, поэтому работа была тяжёлой. Ну и получилась она не такой красивой как в жизни».

«Знаете, что у неё общего с Меланией? Она тоже высоко взобралась, как и Мелания. На вершину Америки взошла наша севничанка. Это большая честь», – считает местная жительница Катарина Кленовшек.

Статую заказал и оплатил проживающий в Берлине американский художник Брэд Дауни, а изготовил местный умелец Алеш Жупевц по прозвищу Макси.