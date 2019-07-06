Первый Гран-при по дзюдо в Монреале

На олимпийском стадионе в Монреале начался Гран-при по дзюдо. В первый день соревнований хозяев турнира ждал приятный сюрприз: финал в категории до 57 кг получился полностью канадским. Кристе Дегучи и Джессике Климкайт не было равных на отборочном этапе, но только одна из них могла выйти победительницей из этой схватки. В этот раз верх одержала Дегучи, которая удостоилась оценки "иппон" за удушающий приём.

Я знала, что этот матч будет непростым. Я сделала всё возможное и завоевала золото для Канады. Я горжусь собой и очень довольна, что оправдала надежды болельщиков и моей семьи, которая тоже рада моей золотой награде. Криста Дегучи золотая медалистка в категории до 57 кг

Награждение в категории до 57 кг Эмануэле Ди Феличиантонио Международная федерация дзюдо

Бронзовую медаль в копилку хозяев турнира положил Джакоб Валуа. Победа в поединке против австралийца Нэйтана Катца принесла ему первую награду мирового тура. Радости Валуа и канадских зрителей не было предела.

Гран-при посетила амбассадор международной федерации дзюдо Надя Команечи, которая получила первую в истории спортивной гимнастики оценку 10 баллов на Олимпийских играх в Монреале. На глазах у Команечи и президента международной федерации дзюдо Мариуса Визера японка Кога Вакана завоевала золото в категории до 48 кг.

Среди мужчин особенно отличился японец Наохиса Такато. Уже на отборочном этапе он продемонстрировал прекрасное владение различными приёмами и техниками дзюдо. В матче за золотую медаль в категории до 60 кг его соперником стал россиянин Роберт Мшвидобадзе. Спортсмены уже встречались в финале мирового первенства по дзюдо в Баку. В этот раз победу снова праздновал японец. Действующий чемпион мира уложил Мшвидобадзе на татами броском учи-мата, за который получил оценку "иппон". Россиянину досталось серебро.

Награждение в категории до 60 кг Эмануэле Ди Феличиантонио Международная федерация дзюдо

Награды в этой категории вручил президент международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Я просто люблю дзюдо. Во время тренировок я пробую разные приёмы, так складывается мой стиль борьбы. Наохиса Такато действующий чемпион мира по дзюдо в категории до 60 кг

В категории до 52 кг золото завоевала серебряная медалистка чемпионата мира среди юниоров Гефен Примо. В продолжительном поединке ей удалось одолеть американку Анжелику Дельгадо. Это первая золотая награда мирового тура в карьере 19-летней Примо.

Самый зрелищный приём дня применил ирландец Нейтон Бёрнс в матче за бронзу в категории до 66 кг. В последний момент он успел уложить марокканца Имада Бассу на татами и получил свою первую медаль мирового тура международной федерации дзюдо.