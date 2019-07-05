Леса спасут мир от углекислого газа

Самый эффективный способ борьбы с климатическими изменениями – это посадка деревьев. Как считают учёные из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе, в мире можно засадить деревьями ещё 900 миллионов гектаров – территорию размером с США. Когда деревья полностью вырастут, они смогут поглотить две трети углекислого газа, который производится людьми. Рассказывает Том Кроутер, руководитель исследований:

– Мы выяснили, что восстановление лесов действительно в 10 раз более эффективная мера, чем все прочие, направленные на решение этой проблемы. И если мы выполним нашу задачу лишь на 10%, это уже окажет огромное влияние. И я настроен очень оптимистично, потому что отклик есть во всём мире.

Но действовать нужно быстро, поскольку пройдут десятилетия, прежде чем деревья вырастут настолько, чтобы полностью реализовать свой потенциал как естественных поглотителей CO2. Согласно исследованию, наиболее благоприятные условия для лесопосадок – в России, США, Канаде, Австралии, Бразилии и Китае.

– Целью исследования было показать, какие экосистемы могут естественным образом поддерживаться деревьями и сколько углекислого газа будет поглощено в этих областях, – поясняет Кроутер. – А теперь нужно действовать.

При этом учёные подчёркивают, что восстановление лесов – лишь одна из многих мер по защите климата. Необходим срочный отказ от экономической модели, основанной на ископаемых видах топлива.