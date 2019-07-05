Бюст Тутанхамона ушел с молотка за £4.7 млн, несмотря на протесты Египта

Бюст Тутанхамона ушел с молотка на аукционе в Лондоне за 4.7 млн фунтов стерлингов (519 млн руб.), несмотря на призывы египетских властей отложить продажу артефакта из-за подозрений в том, что он мог быть незаконно вывезен из страны в 1970-х.

Дом Christie's, которому принадлежала статуэтка из кварцита размером 28,5 см, описывает ее как изображение юного фараона Тутанхамона в образе египетского бога солнца и воздуха Амона.

Каир требует расследовать законность продажи статуэтки, заявляя, что она могла быть украдена из Карнакского храма недалеко от Луксора. Аукционный дом в свою очередь утверждает, что бюст, которому 3 тыс. лет, был выкуплен вместе с другими предметами частной коллекции.

По словам Christie's, в 1960-х бюст принадлежал немецкому принцу Вильгельму фон Турн-и-Таксису, а затем путешествовал по различным частным коллекциям. "Мы понимаем, что культурные ценности могут вызывать сложные дискуссии о прошлом, - говорится в заявлении аукционного дома. - Но наша задача - обеспечить прозрачный и легальный рынок, поддерживающий самые высокие стандарты купли-продажи объектов".

Уже несколько десятилетий Египет ведет активную кампанию за возвращение в страну памятников древнего мира. Незадолго до аукциона генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири сообщил, что разочарован действиями Christie's: "Я считаю, что бюст был незаконно вывезен из Египта. Они не предоставили никаких документов, доказывающих обратное", - сказал он.

Сотрудники аукционного дома утверждают, что предприняли все необходимые шаги, чтобы доказать законное происхождение артефакта. "Это очень известная статуэтка, - сказала заведующая отделом древностей Christie's Летиция Делалуа. - И он никогда раньше не был предметом спора".