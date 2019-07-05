Римский визит Путина

Чуть больше ста выходцев из Украины протестовали в Риме против визита в Италию российского президента. Они называли Путина организатором аннексии Крыма и агрессии на юго-востоке Украины, это вмешательство на официальном уровне Россия всегда отвергала. Манифестанты называли число погибших, как цифру тех, кто вынужден был оставить свои дома.

По словам участницы митинга Алины Сорбале, "невозможно представить, что в 21-м веке продолжается война, и что мир предпочитает ее не замечать. Мы говорим, что если Украина перестанет защищаться, она исчезнет. Если Путин и российская армия прекратит убийства, война закончится. Это очень просто".

А вот что думает пришедший выразить свой гнев Василий Даливайко: "Кто-то тут в Италии приветствует Путина как великого лидера, но он - величайший убийца, и поэтому мы здесь".

У президента России и премьер Италии Конте состоялись не только переговоры, но неформальные беседы за обедом. В числе приглашенных был глава МВД Сальвини, который выступает за отмену антироссийских санкций и министр экономического развития Луиджи Ди Майо.

Меню обеда, как сообщает ТАСС, было составлено на основе рыбных блюд, а на закуску приглашенным предложили раков с фруктовым пюре.

На пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия и Италия - естественные партнеры, в силу географических обстоятельств, в силу того, что обе страны разделяют одинаковые циыилизационные ценности, так что препятствий, с точки зрения российского лидера, в восстановлении в прежнем объеме всех отношений, "нет имеется". Но многое, как отметил Путин, зависело и будет зависеть от других "европейских партнеров" России.

Первым пунктом визита была беседа с понтификом. Президент России и папа Франциск встретились в третий раз. Путин вновь на аудиенцию опоздал.

Понтифик, как сообщается, затронул темы, касающиеся Ливии, Сирии, Венесуэлы и особенно, как указывали итальянские СМИ, Украины.

Франциск настаивал на необходимости для России предпринять все усилия для прекращения этого конфликта.