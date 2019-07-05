Лавров и Педерсен обсудили Сирию

Запуск конституционного комитета как залог урегулирования сирийского конфликта.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпосланник генсекретаря ООН Гейр Педерсен обсудили уже скорый старт прямого межсирийского диалога - благодаря международной поддержке. Москва подтвердила подготовку и к саммиту в астанинском формате по Сирии.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации - другая важная тема переговоров. В ООН надеются на помощь стран-гарантов перемирия в Сирии.

"Я с нетерпением жду обсуждения ситуации в Идлибе. Очень сложной ситуации. Мы надеемся, что сотрудничество между Россией и Турцией поможет стабилизировать ситуацию в Идлибе", - отметил Педерсен.

По данным ООН, только с начала мая в Идлибе погибли более 200 гражданских лиц, примерно 300 тысяч жителей покинули свои дома.