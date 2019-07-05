Курорт Варадеро приглашает и не отпускает

Один из самых чистых и прекрасных курортов: кубинский Варадеро из года в год оказывается в десятке лучших пляжей мира в различных профильных рейтингах и изданиях.

Не случайно: это оптимальное место отдыха по природным условиям. Гостиничная инфраструктура возведена на перешейке длиной 18 км и шириной 700 метров. До пляжа подать рукой подать. От этой одной из самых крупных курортных зон Карибского региона до Гаваны - всего 140 километров.

Кристально чистая вода привлекает в Варадеро любителей водного спорта - будь то хождение под парусом или дайвинг. Кубинские пляжи немыслимы без радующего глаз и душу коктейля из ближайшего бара.

Кения Борхес, победительница кубинского конкурса барменов, рассказывает и показывает: "Мы стараемся познакомить людей с нашим островом, раскрыть для гостей природу, пляжи, вкусы Кубы. Коктейли здесь нам в помощь, их рецептура неразрывно связана с историей кубинской культуры".

Проживший долгие годы на Кубе Эрнест Хемингуэй популяризовал как минимум два местных коктейля - "мохито" и "дайкири".

С ромом или без, Варадеро опьянеет и привязывает. Знатоки говорят об этом месте как о "лучшей Кубе" и возвращаются сюда вновь и вновь.