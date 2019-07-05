Чист ли брюссельский воздух?

На загазованной улице Брюсселя находится неприметный прибор, вокруг которого разгорелась судебная тяжба с участием защитников окружающей среды и европейских правительств. В помещении измеряют разные параметры атмосферы. По всей столице Бельгии рассредоточено 11 таких станций.

«Воздух всасывается в трубу, из которой подаётся к чувствительным датчикам, - показывает эколог Анн Шеймоль. - Мы измеряем наличие всевозможных загрязняющих веществ, в частности, двуокиси азота, на который европейской директивой введены строгие ограничения. Видно, что европейские стандарты для этого загрязнителя на соблюдаются".

Местное население не любит эти станции. Организации «зелёных» указывают на то, что многие из них расположены вдали от дорог, в парках, у каналов, и поэтому не показывают реальную картину.

«Качество воздуха в Брюсселе находится где-то на среднем уровне, оно не очень хорошее и не слишком плохое, - говорит сотрудник Межрегионального научного центра Филипп Метц. - Если сравнивать данные со стандартами, установленными в Европейской директивой, то мы в ЕС от них почти не отстаём. Но если равняться на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, то мы очень далеки от них, и потребуется много дополнительных усилий, чтобы достичь этой высоко поднятой планки».

На деле будут соблюдаться не всемирные, и даже не союзные, а местные стандарты. Европейский Суд в Люксембурге оставил в ведении национальных судов вопросы оборудования и размещения таких станций. Борцы за чистоту неба не довольны:

«Автомобильные пробки в Брюсселе ужасные, - говорит Катя Ксенофонтос. - В Бельгии также один из самых больших в Европы дизельных парков. В Брюсселе, как и во всех крупных городах Европы, больше всего загрязняют воздух автомобили, транспорт, а уж за ними — центральное отопление ».

В ответ на требования гражданского общества, брюсселськие городские власти решили внедрить компактные станции слежения за воздухом. Они позволят производить замеры в большем количестве точек, в том числе, в особенно загрязненных местах. Для каждой из этих станций, которые соответствуют стандартам ЕС, в среднем требуется около 140 тысяч евро.