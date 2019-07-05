Худа Каттан о красоте, дочери и опасностях соцсетей

Она относится к категории людей, которых английский язык емко определят self made: Худа Каттан - бьюти-блогер, звезда инстаграма с 37- миллионной армией подписчиков, хозяйка косметического бренда стоимостью в полмиллиарда евро, преданная мать. Она ответила на вопросы Euronews в своем офисе в Дубае.

Euronews: "Вы когда-нибудь мечтали, что однажды у вас будет международная империя красоты, которая так хорошо развивается?"

Худа Каттан: "Когда вы только начинаете, вы точно не знаете, во что именно ввязываетесь. Вы очень увлечены, полны надежд, что однажды ваше детище станет чем-то значительным. Мы ставим перед собой цели, достигаем их, а затем ставим новые... Так, на мой взгляд, поддерживается движение вперед".

Euronews: "Расскажи о своей семье, о том, как все начиналось?"

Худа Каттан: "Мои родители уехали из Ирака в Америку в надежде на лучшую жизнь. Мой отец был профессором, мы много переезжали. Это было довольно нелегко, у меня не сохранилось воспоминаний о детстве как об абсолютно счастливой поре. Семье приходилось в некотором смысле бороться, особенно отцу, он много учился, стараясь свести концы с концами. Я тоже вела свою личную борьбу, пытаясь вписаться в общество, соответствовать нормам. Ведь вне дома я попадала совершенно в другую среду. Она сформировала меня, заложила основы характера, закалила. Да, мне прошлось пройти чрез определённые препятствия, но на выходе я стала - не скажу, что акулой бизнеса - но вполне стойким предпринимателем. Я знаю, что теперь меня не так-то легко выбить из седла".

Euronews: "Вы - в списке Forbes в перечне самых успешных женщин-предпринимателей наряду с Бейонсе и Опри Уинфри. Как вам такая компания?"

Худа Каттан: "Обе упомянутые женщины для меня - образцы для подражания. Для меня огромная честь быть в это списке. Именно честь: это помогает не заноситься. Ты работаешь долго и тяжело не для того, чтобы в итоге сказать: "О, меня признали!"

Euronews: " Что для вас было самым сложным в начале бизнес-пути, какие сложности пришлось преодолеть во время развития бренда до его сегодняшнего уровня?"

Худа Каттан: "Наш бизнес был одновременно и подарком, и проклятием: мы пришли в сектор в период настоящего бьюти-бума. Это сыграло нам на руку, ведь спрос оставался значительным. С другой стороны, пришлось побороться за место под солнцем, ведь в тот момент все стремились на этот рынок. Я сказала: "Так, я хочу работать в отрасли, но у меня есть конкуренты. Значит, нужно подумать, что может отличить мой бренд от других. Подумать, что раскроет, усилит мою красоту". В глубине души я так и осталась девочкой-подростком, мечтающей быть самой-самой! Кстати, я так и не выбралась из этого возраста, отсюда - моя любовь к экспериментам с макияжем. Я охотно делюсь своими находками".

Euronews: "Предположим, ты могла бы что-то посоветовать юной Худе с высоты сегодняшнего опыта. Что бы ты пожелала себе самой?"

Худа Каттан: "Я бы сказала: ты не сможешь всем угодить. Я часто думаю: "Почему я столько внимания уделяю людям, которые меня не любят, тревожусь об их мнении обо мне - вместо того, чтобы заботиться о тех, кто меня любит и ценит?" Сложный вопрос. Почему вообще мы так много заботимся о чужом мнении о нас? Но это - в природе человека, здесь ничего не поделаешь".

Euronews: "Насколько для вас важно иметь репутацию сильной женщины? Которая вдохновляет других, ведь на вас многие девушки равняются".

Худа Каттан: "_Спасибо. Я к этому вопросу отношусь очень серьезно. Даже присутствие в соцсетях - это ответственность. Когда мы только начинали бизнес, когда пришел успех, я чуть было не потеряла мотивацию: спрашивала себя, а в чем смысл нашей деятельности, какова цель? Я решила, что работаю ради дочери, людей ее поколения - я не имею ввиду рожденных в "нулевые", говорю скорее о "поколении Альфа", тех, кто родился после 2010. Я думаю главным образом о них, задаюсь вопросом, в каком мире им придется жить с учетом такого влияния соцсетей! Соцсети - говорю вам как человек, знающий эту "кухню" изнутри - под завязку загружают нас контентом, постоянно стимулируют. Меня это беспокоит".

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Euronews: "Вы - работающая мама, знаете, как сложно найти баланс.... Вы чувствуете давление?"

Худа Каттан: "Да, конечно. Я постоянно думаю о своей дочери, буквально на каждом шагу. Если честно, я изначально не хотела быть матерью, но когда родился мой ребенок, я отнеслась к новой роли очень серьезно. Я часто спрашиваю ее: "Ты хочешь, чтобы я просто была твоей мамой? Хочешь, брошу все и просто буду дома?" Она говорит: "Нет! Я хочу, чтобы ты была красавицей, занималась своим бизнесом". Я очень серьезно отношусь к ее словам, понимаю, что она следит за моей деятельностью и что она смотрит на женщин совсем не так, как смотрели в наше время, когда феминизм был бранным словом. Для нее это - позитивный термин. Она наблюдает вокруг совсем иной мир. Я хочу, чтобы он становился лучше. давая возможность людям слышать себя самих".

Euronews: "Семья, это чувствуется, очень важна для вас. Какие у вас отношения с сестрой?"

Худа Каттан: "В семье всегда отношения особые: вы говорите близким то, что никогда не скажете кому-то еще, вы переходите границы открытости. И мы с родными очень давно уже функционируем в таком режиме. Мы научились приспосабливаться друг к другу, работать вместе. Это непросто: у каждого - свои особенности, их нужно изучить. И да, бывают минуты, когда вам не хочется подстраиваться. Но так или иначе, мы работаем на общую цель и мы стараемся стимулировать друг друга".

Euronews: "Насколько для вас важен Дубай, скажем, как площадка для обустройства бизнеса? Насколько вообще город благоприятен для предпринимательства?"

Худа Каттан: "Не думаю, что, оставшись в США, мы смогли бы выйти на наш нынешний уровень. Вы знаете, у шейха Моххамеда очень широкий взгляд на вещи, он мыслит без ограничений, рамок. В начале пути это меня очень вдохновило. Дубай - молодой город. ОАЭ - молодая страна, ей всего 40 лет. Расскажите мне о другой стране, добившейся таких результатов за 40 лет? Однако здесь нужно быть готовым к проверке на прочность, нужно приспособиться к обществу. Но я никуда отсюда никуда не хочу уезжать".

Euronews: "Вам порой не кажется, что происходящее с вами нереально?"

Худа Каттан:"Кажется, каждый день...Если серьезно, я очень благодарна своей команде, работать с ними здоровою. Мне повезло что вокруг такие люди, они меня вдохновляют".

Euronews: "Что и кто помогают вам не терять связь с реальностью?"

Худа Каттан: "Моя дочь помогает. Она сама крепко стоит на земле, она простой ребенок, не слишком оглядывается вокруг, а хочет играть - в своих куклы, все эти слаймы, разноцветные спагетти... Когда я иду домой, к ней, моя душа просыпается".

Euronews : "Что ждет Худу Каттан в будущем?"

Худа Каттан: "Мы не просто один из бьюти -брендов. Наша работа - поддерживать пространство красоты в партнерстве с другими марками, совершенно замечательными.

_Мы хотим быть в авангарде в своей отрасли, сделать пространство красоты особым, теплым, обволакивающим, чтобы люди здесь подпитывались, становились сильнее благодаря общению с прекрасным".

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