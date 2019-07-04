Извержение Стромболи: пострадали туристы

Один человек погиб, один ранен в результате извержения вулкана на итальянском острове Стромболи, по сообщению пожарной служба сицилийской Мессины, пострадавшими были туристы.

Вулкан на одноименном острове, расположенном в Тирренском море к северу от Сицилии выбросил, столб дыма после серии взрывов и извержения. По горному склону стекают два потока лавы. Раскаленный пепел стал причиной нескольких возгораний.

По мнению вулканолога Джэнайн Криппнер, "извержение Стромболи продолжается уже довольно длительное время, его даже прозвали "маяком Средиземноморья"; активность Стромболи, чуть большая или чуть меньшая, регистрируется на протяжении десятилетий, если даже не столетий, это своего рода местная достопримечательность. Поэтому подъезд к Стромболи не блокируется, вблизи него могут находится люди".

На Стромболи усилена пожарная охрана, туда прибыли дополнительные расчеты. Они начали тушение лесных пожаров. Власти заявили, что могут эвакуировать находящихся на острове туристов и местных жителей, но при этом добавили, что пока необходимости в этом нет .

Вулкан Стромболи считается из наиболее активных вулканов в Европе. Последнее крупное извержение было зарегистрировано 10 лет назад.

За семь лет до этого события происшедший на вершине кратера мощный взрыв выбросил кусок скалы, которая разрушила несколько строений в деревне Джиностра.