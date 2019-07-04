Визит Владимира Путина в Рим

В Ватикане состоялась встреча папы римского с президентом России. Владимир Путин находится в итальянской столице с однодневным визитом.

Беседа прошла в закрытом режиме и длилась около 50 минут. Российский лидер назвал её "содержательной и интересной".

Среди заявленных тем были диалог Русской православной и Римско-католической церквей, ситуация в Сирии и на Украине.

Это уже шестой визит Путина в Ватикан и вторая встреча с Франциском. В ходе предыдущей - в 2015-ом - понтифик призывал его "приложить максимум усилий для прекращения боевых действий между украинскими правительственными войсками и пророссийскими сепаратистами".

Далее в своей официальной резиденции российского коллегу принял президент Италии Серджо Маттарелла.

Укрепление экономических связей двух стран называют главной темой переговоров Владимира Путина с итальянскими лидерами, в числе которых глава правительства Джузеппе Конте и его вице-премьеры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.