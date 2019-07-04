Магия природы и чары гламура... На неделе моды в Париже Виктор Хорстинг и Рольф Снорен продемонстрировали новую коллекцию осень-зима 2019-2020, получившую название Spiritual glamour.

Фетровые пальто XXL, платья из винтажных тканей - выдержанный в чёрных тонах показ напоминал спиритический сеанс.

"Мы размышляли о гламуре духовном. Ведь в буквальном смысле, первоначальное значение слова гламур - это магия, заклинание ведьм. И нам пришла в голову идея того, что это может превратить негативные ощущения от окружающего нас мира в нечто позитивное и действенное", - говорит дизайнер модного дома Viktor&Rolf Рольф Снорен.

Коллекцию дуэту дизайнеров помогла разработать голландская художница Клауди Йонгстре. Она валяет войлок из шерсти овец, которых сама же разводит. А затем материал красит натуральными ингредиентами - из того, что растёт в ее собственном саду.

Природа, божества, герои мифов и легенд Древнего Востока вдохновили Эли Сааб на создание утонченных женственных образов. В основе - художественно переосмысленные традиционные китайские узоры. Они, дополненные блестками и пайетками, и украсили платья из новой коллекции ливанского дизайнера.

От фирменных бюстье до куполообразных платьев, напоминающих иглу... Свои как всегда смелые и даже безумные идеи Жан-Поль Готье воплотил в очередной коллекции. И впервые в ней нет натурального меха. От него знаменитый французский кутюрье отказался в прошлом году. Правда, совсем обойтись без столь привычного атрибута Готье не смог, заменив мех на искусственный и дополнив яркие образы стразами и драгоценностями, принтами и перьями.