Чего ждать от Лагард на посту главы ЕЦБ?

Выступая недавно в телевизионной передаче, Кристин Лагард сказала: «Когда ситуация становится действительно очень плохой, вы обращаетесь к женщине». И теперь к ней обратились с предложением стать кандидатом на пост главы Европейского центрального банка. Если Лагард займёт эту должность, то главной её задачей станет принятие мер по обеспечению экономического роста в еврозоне.

В первом квартале нынешнего года этот рост составил, по сравнению с предыдущим, 0,4%, а по сравнению с прошлым годом – 1,2%, то есть экономический рост в еврозоне был весьма умеренным. Ожидается, что Лагард продолжит политический курс, заданный Марио Драги, уходящим вскоре с поста главы ЕЦБ. Но эксперты отмечают, что у неё будет не так много возможностей по достижению поставленной цели, помимо уже принятых мер.

Процентные ставки уже находятся на рекордно низком – нулевом уровне, а ставки по депозитам упали до -0,4%. А уровень инфляции, несмотря на принимавшиеся в последние годы меры, по-прежнему ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%.

Что касается политического курса Европейского центрального банка, то в одном из недавних выступлений, сделанном до известия о её выдвижении, Лагард заявила:

– Мы считаем, что для того, чтобы глобальная экономика действительно хорошо работала, она должна опираться на более открытую, более стабильную, более прозрачную, более предсказуемую и основанную на правилах систему международной торговли.

И хотя кандидатура Лагард пока ждёт одобрения евродепутатов, уже встаёт вопрос о том, кто сменит её на посту главы Международного валютного фонда, с которым ЕЦБ предстоит в дальнейшем тесно сотрудничать.