Перу в финале Кубка Америки по футболу

Сборная Перу по футболу вышла в финал Кубка Америки, обыграв команду Чили со счётом 3:0. Встреча прошла в бразильском Порту-Алегри в среду. Первый гол на 21-й минуте матча забил Эдисон Флорес. Второй мяч в ворота противника с подачи Андре Корильо отправил Йосимар Йотун.

В ходе матча перуанцы 9 раз били по воротам, чилийцы – 19 раз, но вратарь сборной Перу Педро Гальесе сумел отбить все удары, сделав 7 сэйвов, а в компенсированное время не дал чилийскому нападающему Эдуардо Варгасу реализовать пенальти.

Финал Кубка Америки состоится 7 июля в Рио-де-Жанейро. Сборная Перу встретится с командой Бразилии, обыгравшими сборную Аргентины. За день до этого в Сан-Паулу за третье место сразятся чилийцы с аргентинцами.