Буффон возвращается в "Ювентус"

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Вратарь Джанлуиджи Буффон возвращается в состав туринского клуба «Ювентус», с которым подписал недавно контракт до конца июня следующего года. Эту информацию подтвердили в среду в руководстве клуба. 11-кратный чемпион Италии по футболу покинул Турин в прошлом сезоне, после чего играл за французский «Пари Сен-Жермен», но решил не продлевать с ним контракт, несмотря на то что ему предлагали остаться.

Буффон, которому сейчас 41 год, занимает второе место в списке футболистов, проведших наибольшее количество матчей в серии А. Он более 20 лет выступал за сборную Италии.