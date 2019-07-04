Бурные дебаты в новом парламенте

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Новые евродепутаты провели в Страсбурге свои первые дебаты. Состоялся дебют избранного накануне председателем Европарламента Давида-Марии Сассоли.

Лидер либеральной группы «Обновление Европы» Дачиан Чолош назвал главную тему сессии:

«Нам нужно демократизировать процесс выбора руководства Евросоюза».

Члены разных фракций по всему политическому спектру выражали недовольство тем, что в начале недели на саммите в Брюсселе келейно, под покровом ночи, определилось начальство основных учреждений.

Главы государствы и правительства выдвинули на пост Президента Еврокомиссии - на смену Жан-Клоду Юнкеру - Урсулу фон дер Ляйен, а не лидера группы, которая получила большинство голосов на майских выборах.

«Мы всё ещё верим в эту систему, называемую Spitzenkandidat, - сказал новый лидер народников испанец Эстебан Гонсалес Понс. - Мы будем верить в неё и через 5 лет. Мы предпочитаем урны для голосования закрытым сделкам».

В парламенте стало больше «зелёных», и они увереннее предлагают свою программу. Но громче всех выступаю представители партии «Брексит», хотя выход из ЕС Соединённого королевства может и не состояться в конце октября.

Анн Уиддиком, рядом с которой сидел её вожак Найджел Фараж, на всех языках кричаоа "мы выходим".

Уходит с поста Председателя Евросовета поляк Дональд Туск, не раз выступавший в Европарламенте:

«Я хочу, чтобы наши два института сотрудничали как можно лучше, поэтому сегодня я воздержусь от любых комментариев»

Молодые евреи ощущают антисемитизм

Опрос среди молодых евреев указал на рост в Европе антисемитизма. 4 из 5 респондентов в возрасте от 16 до 34 лет назвали большой проблемой в своих странах притеснение евреев, которое, по их ощущениям, усилилось в последние 5 лет. Многие из них четко выражают свою еврейскую индентичность.

Еврокомииссар по юстиции обязалась быстро принять меры по борьбе с антисемитизмом.

В австрийских барах не курить

После многолетних жарких споров решено с ноября запретить курение в австрийских барах и ресторанах.

Против этой меры проголосовала в венском парламенте только ультраправая Партия Свободы. Ранее её бывший лидер Хайнц-Кристиан Штрахе заявлял, что запрет на курение ограничивает свободу выбора граждан.

Австрия наконец-то избавляется от сомнительного статуса европейской пепельницы.