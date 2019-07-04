Амазония: «контроль ослабевает»

Амазонские леса в Бразилии исчезают всё быстрее: в июне этого года потери оказались на 88% больше, чем год назад. Всего за месяц сельвы стало меньше на 920 квадратных километров. Такие данные приводят бразильская служба экологического надзора и организация «Гринпис».

Природозащитники обвиняют власти Бразилии — во главе с президентом Жаиром Болсонару — в фактическом поощрении массовой, в том числе незаконной, вырубки:

«Сейчас в сельве засуха, и в то же самое время здесь всё больше лесорубов, сквоттеров или даже общественных организаций, сводящих лес под свои нужды. Казалось бы, именно сейчас правительству нужно усилить контроль над лесом. Но вместо этого контроль наоборот ослабевает, бюджет урезается, а президент страны и министр окружающей среды ставят палки в колёса экологическим инспекциям», — объясняет Марсио Астрини из бразильского «Гринписа».

В правительстве назвали данные природозащитников подтасованными. Власти со своей стороны обвиняют экологов в подрыве усилий по экономическому и инфраструктурному развитию региона.

В конце июня Евросоюз заключил соглашение о свободной торговле с южноамериканской организацией Меркосур, в которую входит и Бразилия. Одним из главных условий, выдвинутых Европой, было выполнение Парижского соглашения и защита окружающей среды.

Особую важность экологических условий подчёркивают во Франции: во вторник в Париже заявили, что пока не готовы ратифицировать соглашение.