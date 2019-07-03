Американская мечта

Женская сборная США по футболу - в шаге от защиты звания чемпионок мира. В полуфинальном матче турнира, который прошел на "Стад де Люмьер" в Лионе, Алекс Морган и ее подруги по команде одолели Англию - 2:1. Все голы были забиты в первом тайме - у американок ударами головой ворота поразили Кристен Пресс и Морган, у англичанок отличилась Эллен Уайт. Во втором тайме "львицы" могли сравнять счет, но один ответный гол был отменен из-за миллиметрового офсайда, а Стефани Хьютон не забила пенальти.

После матча десятки тысяч американских болельщиков не скрывали эмоций. Многие из них вернутся на этот стадион 7 июля, когда их команда сыграет в финале турнира либо со Швецией, либо с Голландией.

"Это было замечательно, воодушевляюще. ЮСЭй. Мы приехали сюда аж с Коннектикута. США - до победного конца, до финала!" - говорит эта болельщица.

"Это фантастика. Мы ждем не дождемся финала. Это будет величайший матч всех времен. Мы так рады быть здесь".

Совсем другие эмоции были в стане английских болельщиков.

"Мы очень разочарованы, да, разочарование правильное слово. Мы, похоже, никогда не проходим полуфинал, а пенальти это наше слабое место. Но есть и позитивная сторона - у нас лучшие болельщики".

К матчу был большой интерес не только в Англии и США. На стадион пришли и тысячи французов.

"Для меня победу сегодня одержала не США или Англии. Это мы, женщины. На стадионе сегодня были целые семьи с детьми. Мы выиграли сегодня".

"Сборная США сыграет в финале мундиаля уже в пятый раз. Кто попытается помешать им завоевать четвертый трофей - Нидерланды или Швеция - мы узнаем в среду вечером", - передает корреспондент Euronews Чинция Рицци.