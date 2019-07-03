Первый в истории немецкий футболист-четырёхкратный победитель Лиги чемпионов, обладатель кубка мира в составе сборной Германии, звёздный полузащитник "Реала". Всё это - о Тони Кроосе.

Несмотря на титулы и звания, 29-летний игрок - человек вовсе не публичный. Завесу тайны на его жизнь вне игры приоткрывает документальный фильм немецкого кинорежиссёра Манфреда Ольденбурга.

"Он-сердце и мозг команды, которая считается одной из сильнейших в мире, немецкой сборной, но мы почти ничего не знаем о нём. Такова была цель - рассказать в киноленте, кто такой Тони Кроос", - поясняет он сам режиссёр фильма.

"Я долго размышлял над этим. Ведь было очевидно, что придётся открыться немного больше для фильма. Потому что кино должно быть интересным. Если смотреть игровые моменты из футбола, которые все уже видели, то это не очень-то интересно. И я задавался вопросом, хочу ли я рассказать о себе нечто большее. В итоге я принял верное решение", - уверен Тони Кроос.

В картину включены фрагменты интервью звёзд мира футбола. Среди них - главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан.

"То, что объединяет нас с Тони, - это любовь к игре. Для меня она на первом месте. То есть я люблю побеждать тоже, но при этом играя. Конечно, когда нет меча, приходится защищаться. Но главной остаётся игра. Наверное, в этом мы и похожи с Тони", - говорит он.

Документальный фильм "Кроос" вышел в кинотеатрах Германии 4 июля. Далее на очереди - европейские зрители. Даты выхода в прокат киноленты Манфреда Ольденбурга в других странах будут известны уже скоро.