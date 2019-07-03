Группа Shkoon стирает границы

Сирийско-немецкая группа SHKOON разрушает культурные границы. Ее композиции - смешение восточных мелодий и западной электронной музыки. А еще участники SHKOON нередко импровизируют на сцене. Амин Хайер - сирийский беженец. В 2015-ом он покинул родину, добрался до Турции. Потом - в Германию. Там Амин познакомился с Торбеном Бикеном и его музыкантами. Появился совместный проект.

Амин Хайер, участник SHKOON BAND: "Наши программы начинались с сообщения о том, что я не просто беженец. В каждой исполняемой композиции, будь-то народная песня, или что-то другое, речь идет о воспоминаниях, которые я храню, о произошедших в моей жизни событиях, потерянном друге, разрушенном доме, моем погибшем дяде, заболевшем родственнике. Это целые истории".

Группа экспериментирует с интересным вокалом, фортепиано, скрипкой и перкуссией. К сожалению, места гастролей SHKOON ограничены: у Амина паспорт беженца, с которым он может попасть далеко не во все страны. Но там, где выступает SHKOON , группу принимают очень тепло. Концерты в Ливане прошли с аншлагом.

Торбен Бикен, участник SHKOON BAND: "Наше первое настоящее выступление состоялось в Германии, в рамках музыкального фестиваля Fusion. И это было супер важно. Мы тогда даже не понимали, что делать. Поэтому просто участвовали во всем. И это здорово".

В 2016 году к группе присоединился сирийский скрипач Махер Аль-Кади.

Махер Аль-Кади, участник SHKOON BAND: "Мое путешествие со SHKOON было потрясающим. Время шло очень быстро. Мы делали все, что хотели и то, то, что мы любим. Мы продолжали общаться с людьми и число наших поклонников росло день ото дня".

Летом сирийско-немецкая группа SHKOON будет гастролировать в Германии. На сентябрь запланированы концерты в столице Греции Афинах. Больше информации - на странице SHKOON в Facebook.