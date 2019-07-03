У ЕС женское лицо

На саммите ЕС с четвертой попытки были одобрены кандидатуры на руководящие должности Евросоюза на ближайшие пять лет.

Жан-Клод Юнкер не сдерживал себя, говоря о своей преемнице, 60-летней Урсуле фон дер Ляйен, в превосходной степени: "То, что выбор пал на фон дер Ляйен, я считаю правильным, поскольку мы соблюли в том числе и гендерное равенство, женщины - прирожденные дипломаты, а у Урсулы имеется к тому же опыт руководства оборонным ведомством, ей свойственно и чувство социальной справедливости, так что рекомендации парламенту одобрить эту кандидатуру мне кажутся верными".

Урсула фон дер Ляйен в окружении подчиненных проводит инспекцию Фото Рейтер (архив)

Французский лидер заявил без обиняков, что компромисс был найден благодаря усилиям немецкого канцлера и, разумеется, его собственным: "Этот компромисс - результат работы франко-немецкого союза, мы постоянно координировали наши шаги, действуя с канцлером Меркель рука об руку, и нас в этом поддерживали наши европейские друзья и партнеры".

Нынешний президент Франции и будущий председатель Еврокомисии на авиасалоне в Ле-Бурже Фото Рейтер (архив)

Однако сама Меркель при голосовании за кандидатуру фон дер Ляйен, своей соратницы по ХДС, стала единственной, кто воздержался: "Я всего лишь использовала наше внутрипартийное правило, если нет стопроцентного консенсуса, значит, при голосовании следует воздержаться. Но эта персоналия не вызывала серьезных возражений", - заявила канцлер Германии на пресс-конференции.

Дональд Туск, уходящий с поста председателя Евросовета, поздравил всех с подобной развязкой: "Мы достигли согласия по основным кадровым вопросам перед началом работы нового состава Европаралмента. Пять лет назад на выработку компромисса нам потребовалось три месяца, сейчас мы потратили на все про все три дня".

После одобрения представленных кандидатур Европарламентом, новые назначенцы приступят к работе уже в ноябре.