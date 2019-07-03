Полное затмение солнца в Чили: фото

Ровно 2 минуты и 36 секунд счастья для любителей небесных спектаклей: именно столько времени во вторник (в Европе - в ночь со вторника на среду) на большей части Тихоокеанского региона можно было наблюдать солнечное затмение. Наиболее полным, и потому впечатляющим, затмение было на севере Чили и в центральных районах Аргентины.

Сумерки, вызванные расположением Луны между Солнцем и Землей, охватили юг Тихого океана с 13:00 часов местного времени. В Чили, на побережье затмение наблюдалось начиная с 16:40 (или 23:40 МСК). После этого тёмная полоса тени от Луны пробежала по всему югу Латинской Америки и растаяла на просторах Атлантического океана.

Солнечный "полумесяц" во время полного затмения 2/7/2019

Испытать на себе внезапное наступление сумерек решили тысячи чилийцев и аргентинцев

Оптимальные условия

В одном лишь Чили, особенно на просторах пустыни Атакама, почти 300.000 человек приехали посмотреть на небесный спектакль: учёные со всего мира, любители-астрономы, туристы и местные жители. Никто не остался разочарован. Небесное шоу прошло в оптимальных условиях благодаря идеально чистому небу, о чем ещё заранее говорили метеорологи.

"Дело в том, что даже если мы заранее понимаем, что вот-вот должно произойти, всё равно все впадают в ступор, когда вдруг наступает сумрак и воцаряется тишина", - делится впечатлениями чилийский астроном Соня Дуффо.

Для местных жителей затмения Солнца издавна были сакральным событием

В столице Чили, Сантьяго, можно было отлично наблюдать полное затмение, и многие жители собрались в парках, на балконах и террасах, чтобы стать свидетелями "сумерек средь бела дня". В аргентинской столице, Буэнос-Айресе, жителям повезло меньше, поскольку солнца на небосклоне было скрыто в облаках. Зато в провинция Куйо на западе Аргентины стала идеальным местом для наблюдения за небесным представлением: на открытых местах здесь собрались тысячи зрителей. Поскольку незащищённым взглядом на затмение смотреть невозможно, все вооружались кто во что горазд...

Тысяч зрителей на холмах в провинции Куйо (Аргентина)

Родина астрономов

Чили имеет репутацию астрономического рая: в стране расположены мощнейшие телескопы на Земле, что позволяет производить здесь около 45% всех астрономических наблюдений. Самый крупный телескоп расположен в Паранальской обсерватории на высоте 2635 м Серро-Параналь, в центре пустыни Атакама. В 2022 году чилийцы примут у себя новый гигантский Магелланов телескоп: этот европейский проект, известный как E-ELT, станет крупнейшим телескопом в мире с апертурой (диаметром зеркал) более 24 метров. Таким образом, страна сделает еще один технологический рывок и обеспечит 75% астрономических наблюдений в мире.

Телескоп обсерватории Ла-Силья (Чили)

Чили не зря считается отличным местом для наблюдения за небосклоном: здесь часто можно наблюдать астрономические феномены. Так, очередное полное затмение солнца должно произойти на юге страны 14 декабря 2020 года.