Маррей и Уильямс выступят в миксте

Бывшие первые ракетки мира британец Энди Маррей и американка Серена Уильямс примут участие в соревнованиях среди смешанных пар на Уимблдоне. Маррей не так давно восстановился после операции на травмированном бедре. В марте он сообщил, что избавился от болей, после чего в дуэте с испанцем Фелисиано Лопесом одержал победу в парном разряде турнира Queen’s Club.

Что касается Серены Уильмс, перед Уимблдоном она заявила, что наконец вылечила колено и готова выступить с Марреем. 133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Его призовой фонд составляет порядка пятидести миллионов долларов. Действующие победители Уимблдона в смешанном разряде - американка Николь Мелихар и австриец Александр Пейя.