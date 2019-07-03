Италию (пока) не накажут

Еврокомиссия решила не вводить санкции против Италии за нарушение бюджетных правил – во всяком случае, в ближайшее время. Об этом заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси. Он отметил, что речь идёт о хорошей новости не только для Италии, но и для всего Европейского союза:

– Такого рода действия всегда были совсем не в духе комиссии, которой руководил Юнкер. И это совершенно не в моём духе. Цель Пакта стабильности и роста – не в том, чтобы наказывать и накладывать на кого-либо дисциплинарные взыскания. Цель – добиться, чтобы правительства принимали прочный государственный бюджет, и быстро решали проблемы, когда они возникают.

1 июля правительство Италии согласовало меры, которые позволят в этом году добиться сокращения бюджетного дефицита на 7,6 миллиарда евро. В результате общий дефицит Италии в 2019 году составит, как ожидается, 2,04% процента ВВП – несколько меньше, чем прогнозировалось ранее.

– Завершён ли путь? – Очевидно, что нет. Нам нужно будет продолжать очень внимательно следить за исполнением бюджета Италии во второй половине этого года.

– Все ожидают теперь проект бюджета на 2020 год, который Италия должна представить в Европейскую комиссию до 15 октября, – передаёт из Брюсселя корреспондент Euronews Елена Каваллоне. – Но к тому времени многое изменится, в частности, будет новый совет управляющих Европейского центрального банка и, конечно, новый состав главных европейских институтов.