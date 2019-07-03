Форум "Кран-Монтана" делает ставку на сближение регионов

Изоляционизм или многосторонность? Мир и стабильность- реальность или только мечта? Поиску ответов на эти и другие вопросы посвящен форум "Кран-Монтана" в Женеве. Этот город, символ швейцарского нейтралитета, принимает по линии "Кран-Монтана" мировую политическую и бизнес-элиту вот уже 30 лет.

Основатель "Кран-Монтана" Жан-Поль Картерон напоминает: "Наш форум никогда не был политически ангажированным, мы просто выбираем темы, которые касаются оптимального функционирования мира. Изначально мы ставили целью создать мост между западом и новыми демократиями в Восточной Европе, после падения коммунизма. Наша сфера деятельности распространяется на бывший Советский Союз, Большую Европу, Ближний Восток, страны Персидского залива и Африку".

В честь 30- летнего юбилея в Женеве ( а форму "Кран-Монтана собирается несколько раз в год и в других городах) форум "Кран-Монтана" выступил с новой инициативой средиземноморского и ближневсосточного сотрудничества. От Италии до России через Азербайджан: регионы Адриатики и Черного моря могут стать ключевыми игроками в новом формате партнерства и развития.

Витторио Торбьянелли представляет ведомство по управлению адриатическими портами Италии: "Вы можете представить морской маршрут как своего рода основу, вектор для развития сотрудничества, партнерских проектов между регионами. Как? Через внедрение, к примеру, инструментов, упрощающих торговлю. Вы обогащаете имеющийся маршрут, инвестируя в развитие логистических платформ в промышленных зонах, связанных с морем. Такие промышленные проекты стоят на стыке бизнеса и международных отношений".

Морские транспортные коридоры, таким образом, приобретая больший вес и значимость, становятся настоящими маршрутами влияния. Как в эпоху Марко Поло, итальянские порты могут стать крупными хабами, соединяющими восточные страны с остальным миром, главным образом, с Африкой.

Инатма Кумбер, директор ведомства по управлению морским транспортом из Сьерра-Леоне, приветствует инициативу: "Возьмем состыковку Шелкового пути с Западной Африкой... я была бы этому очень рада, так как это активизирует торговлю в регионе, даст толчок инвестициям, а также создаст необходимые рабочие места для молодежи»".

Мария Магдалена Григоре, госсекретарь румынского МИДа, также приветствует проект по сближению рынков и регионов: "Взаимосвязаность становится важнейшей категорией не только в плане сотрудничества регионов, она определяет развитие абсолютно любой области - идет ли речь о транспорте или о международных отношениях. Время - это всегда деньги. Ставка на сокращение временных затрат даст толчок развитию новых коридоров, сетей, маршрутов, они будут конкурировать и так совершенствоваться".

Мир, развитие и стабильность - не более чем мечта? В период, когда отдельные страны и регионы делают ставку на изоляционизм, другие видят будущее в многосторонности, активном партнерстве с соседями, ближними и дальними.