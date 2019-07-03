Спасатели приплыли к Европарламенту

Испанская неправительственная организация в названии которой есть слова "с распростёртыми руками», спасает в Средиземном море мигрантов и помогает им добраться до Европы. Эта НКО ProActiva Open Arms привезла в Страсбург одну из своих лодок.

С неё нелегалов забирали у контрабандистов или доставали из воды ещё у побережья Ливии. Одна из спасателей говорит, что европейские политики вовсе не встретили её объятиями:

« Европа хочет нас остановить юридическими штучками, - говорит Анабель Монтес. - Сотрудников наших организаций обвиняют и пугают судебным преследованием, тюремными сроками, огромными штрафами. Так что мы рискуем».

Особенно враждебно отнеслись к добровольным спасателям официальные лица из Италии, которая всё менее охотно принимает беженцев.

Лодка отправилась из центра Страсбурга к зданию Европейского парламента, где с экипажем встретились депутаты.

Испанец из левой партии «Подемос» считает, что из соображений гуманности можно нарушать существующий закон:

«Мы должны провести в парламенте дебаты о декриминализации неправительственных организаций, - сказал Мигель Урбан. - Мы считаем и должны четко заявить, что спасение жизней - это не преступление».

Левые евродепутаты и гражданские активисты приветствовали освобождение капитана поисково-спасательного судна Sea Watch. Карола Ракет заявила, что была готова высадить мигрантов на итальянском побережье, если бы её поддержал Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

«Если нужно, мы изменим правила, чтобы государство не передавало контроль над нашей границей частным учреждениям, - сказал крайне правый итальянец Марко Занни. - Нашу границу должна охранять Италия, а Евросоюз - свои внешние рубежи. Таков наш подход."

"Преступники для одних, герои для других, - передаёт из Страсбурга корреспондент Euronews Шандор Жирош. - Эти НКО обещают продолжать спасение на море. А новый председатель Европарламента заявил, что с этими организациями должны вести диалог институты ЕС",