ВИДЕО | Единственная копия видео высадки на Луну уйдёт с молотка

Бывший стажер НАСА должен вот-вот стать миллионером: на аукцион Sotheby's выставлена запись высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году, которую считают единственной сохранившейся до нашего времени.

Американский пенсионер Гэри Джордж проходил стажировку в НАСА в 1976 году в качестве студента университета. За время стажировки он приобрел у НАСА более 1100 видеолент примерно за 218 долларов (около 1000 долларов по курсу на 2019 год). В то время НАСА пыталось сократить расходы путем перезаписи или продажи старых видеокассет.

"Я понятия не имел, что в них есть что-то ценное, я продавал их телеканалам просто для записи [поверх имевшихся на них видеоматериалов]", - рассказал Джордж.

Среди записей, купленных Джорджем, оказалось видео первых шагов Нила Армстронга по поверхности Луны, а также ставшая культовой фраза:

Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества. Нил Армстронг Первый человек на поверхности Луны

Среди других бесценных моментов, запечатленных на пленках, - установка астронавтами американского флага на Луне, замедленные прыжки Базза Олдрина на поверхности при низкой лунной гравитации и разговор с Луны с тогдашним президентом США Ричардом Никсоном.

Вскоре после покупки кассет Джордж продал телевизионным станциям около восьми катушек по 50 долларов за каждую. Позднее, пытаясь списать налоги с помощью благотворительности, Джордж загрузил свой минивэн пленками, чтобы пожертвовать местной церкви.

Во время погрузки отец Джорджа заметил, что на трех лентах была надпись "Apollo 11 EVA", разумеется, имевшая отношение к лунной миссии НАСА. Проявлявший живой интерес к космической программе НАСА, отец посоветовал Джорджу сохранить найденные записи: "Когда-нибудь они могут оказаться весьма ценными".

Много лет спустя, в 2006 году в НАСА признались, что не могут обнаружить оригинальные записи первой высадки на Луну. Во время отпуска с работавшим в НАСА знакомым, Джордж из разговора узнал, что оригинальные кассеты миссии "Аполлон-11" были утеряны, а его другу поручили казалось бы невыполнимую задачу их разыскать.

"Честно говоря, я сидел за столом, пил пиво и вдруг меня осенило: чёрт возьми, они же у меня есть!", - вспоминает Гэри Джордж.

Предположительно, плёнки, которые будут выставлены на аукцион Sotheby's 20 июля, уйдут с молотка более чем за 2 миллиона долларов.