На Северном флоте погибли подводники

14 моряков стали жертвами пожара на подводном аппарате Северного флота России. Сообщается, что трагедия произошла в российских территориальных водах неподалёку от Североморска. Пожар, благодаря самоотверженным действиям экипажа, потушен, и аппарат вернулся в порт. Причины выясняются. Тип корабля в ВМФ не сообщают. Отмечается, что он вёл изучение рельефа дна в интересах флота.

Журналисты РБК со ссылкой на источник в силовых структурах сообщают, что речь идёт об атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик» и «самая секретная подлодка России». Однако уточняется, что пожар вспыхнул не на самой АПЛ, а на небольшом спускаемом аппарате, носителем которого лодка является.

Трагедия стала крупнейшей на российском флоте за десяток лет. В ноябре 2008 пожар на недостроенной атомной лодке «Нерпа» унёс жизни 20 человек.