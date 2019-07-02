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Германия

Пожар на полигоне

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 Павел Барсуков 
Пожар на полигоне
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Военнослужащие Бундесвера вместе с гражданскими пожарными тушат горящий лес на северо-востоке Германии. Пожар вспыхнул на бывшем военном полигоне, который использовался ещё во времена Второй мировой войны.

На этой территории остаётся множество неразорвавшихся боеприпасов, поэтому пожарным не справиться с огнём без сапёров.

«Число задействованного в операции личного состава значительно возрастёт. Ожидается прибытие ещё десятка инженерных бронемашин. Мы планируем операцию таким образом, чтобы все части Бундесвера в зависимости от ситуации могли реагировать быстро и без затруднений», — объясняет генерал Герд Йозеф Кропф.

Огонь охватил площадь в 600 гектаров, как из-за сильного ветра и жары, так и из-за того, что пожарным пока запрещено подходить к полигону близко. Бронемашины должны проделать для них безопасные проходы. Пока в опасных районах тушение ведётся только с воздуха.

Из окрестных населённых пунктов эвакуированы более 700 жителей.