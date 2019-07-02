Жаркие рекорды и опасный озон

Июнь этого года оказался самым жарким в Европе за всю историю. Учёные подтвердили данные наблюдений. При этом эксперты Всемирной метеорологической организации в Женеве подчёркивают, что связывать жару с глобальным потеплением оснований пока нет.

Речь идёт в первую очередь о превышении усреднённых значений последних сорока лет. Но в нескольких странах побиты и абсолютные рекорды. На юге Франции, например, в минувшую пятницу было 45,9°C.

Одна из главных опасностей такой погоды — она способствует образованию озона у самой земли. В отличие от озонового слоя, защищающего планету, приземный озон весьма опасен для здоровья. Жара и автомобильные выхлопы — отличные условия для его образования.

Венсан-Анри Пёш, Метеорологический центр Copernicus:

«С источниками выбросов можно бороться. вот почему во многих городах — и во Франции, и в других странах — вводили ограничения на движение автотранспорта. Именно так и нужно действовать. Если сократить выбросы — падает и концентрация озона. В кратковременной перспективе ограничение дорожного движения это эффективное решение».

Пик жары пришёлся на минувшую неделю; сейчас температура немного спала, но синоптики не исключают этим летом новых волн жары и засухи.