Батуми — город в движении

Город Батуми на черноморском побережье Грузии был признан наиболее динамично развивающимся туристическим направлением в Европе в 2019 году по версии World Travel Awards.

В последние годы местные власти смогли привлечь колоссальные инвестиции для развития туристического сектора. Плоды этой работы сегодня отчетливо видны. Только в 2018 в Батуми было построено полтора десятка современных гостиниц.

Как результат — приток туристов увеличился на 36% с начала года текущего. На этом фоне нынешний летний сезон может стать рекордным для Батуми.

Однако речь идет не только об инфраструктуре, современных гостиницах... Иосиф, художник из Батуми, занимающийся стрит-артом, уверен, что город может предложить гораздо больше.

"Облик города серьезно изменился. И эти изменения особенно видны в культурной сфере — кино, театр, музыка... И молодежь принимает в этом самое деятельное участие. Ко многим нашим начинаниям власти Батуми относятся с большим вниманием, мы получаем поддержку, наши проекты оформляются в фестивали и другие культурные события в жизни города. Батуми находится в постоянном движении, появляются новые тенденции и это здорово", — говорит Иосиф.

Однако говоря о новых тенденциях, нельзя не упомянуть богатые традиции и историю Грузии. Так, в 2001 году ЮНЕСКО признало грузинское многоголосное пение шедевром нематериального культурного наследия.

А если добавить к этому восхитительные пейзажи и богатство природы, то станет понятно, что туристический потенциал Грузии и в особенности Аджарии поистине неисчерпаем.

В этом уверен председатель правительства Аджарии Торнике Риджвадзе: "Одно из направлений, которому мы уделяем особое внимание – это экотуризм. Мы очень активно работаем на этом направлении, разрабатываем привлекательные маршруты. Мы надеемся, что этот год будет успешным. Но мы также понимаем, что должны соответствовать новым реалиям, а главное — ожиданиям наших гостей".

Благодаря уникальной экосистеме Аджарии после отдыха на побережье можно отправиться в горы и насладиться прогулкой по живописным долинам.

Регион также славится своим вином. Грузинские эксперты нашли здесь следы виноделия, возраст которых оценивается в 7-9 тысяч лет.

Местный винодел Ростом Беридзе рассказывает: "В Грузии произрастают 500 видов виноградной лозы и около 50 из них — здесь, в Аджарии. Такое разнообразие дарит нам преимущество производить вина, во многом отличающиеся от тех, которые можно найти где-то ещё. Когда говоришь о вине, то настроение сразу улучшается. Мы очень гордимся нашим наследием в области виноделия”.

Батуми – развивающееся туристическое направление и динамичный город, земля на которой, на которой соединяются традиции и современность.