Спасительница или контрабандистка? Карола Ракете прибыла в Агридженто, где состоятся первые судебные слушания по ее делу. Ранее несмотря на запрет Рима, капитан судна Sea Watch 3 доставила в порт Лампедузы 40 мигрантов, спасенных у ливийских берегов.

"Обвинения в намеренном столкновении с полицейским катером, сопротивлении военному кораблю и нарушении запрета на вход в территориальные воды пока не сформулированы,"- заявил один из ее адвокатов.

После двух недель скитаний в Средиземном море и безуспешных попыток пришвартоваться в одном из итальянских портов, Ракете решила форсировать проход в гавань. При этом ее судно задело полицейскую моторную лодку у пирса.

Защита намерена настаивать на том, что столкновение было непреднамеренным и речь идет о гражданском неповиновении ради спасения истощенных беженцев.

В то же время, итальянская власти не раз называли волонтеров неправительственных организаций пособниками нелегальной миграции. Теперь 31-летней немке может грозить тюремное заключение сроком до десяти лет. Прокуратура требует запретить Ракете и въезд в провинцию Агридженто в будущем. Самой НПО Sea Watch грозит штраф до 50 тыс. евро.

Маттео Сальвини, глава МВД Италии, решение об аресте нарушительницы поддержал.

В настоящее время мигранты доставлены в центр по приему беженцев в Лампедузе. Сообщается, что поделить нелегалов между собой уже договорились Германия, Люксембург, Португалия, Финляндия и Франция.