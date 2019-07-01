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Мексика

Новая реальность Гвадалахары: +30 в тени и метр снега

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 Антон Хмельнов 
Снегу - редкому для этих мест - как всегда больше всего рады дети
Снегу - редкому для этих мест - как всегда больше всего рады дети -
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Reuters
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Улицы западно-мексиканского города Гвадалахары неожиданно покрылись снегом и льдом после урагана прошедшего над городом в воскресенье, 30 июня.

В некоторых пригородах высота снежно-ледяного покрова достигала полутора метров. Муниципальные власти и силы гражданской обороны с трудом расчистили улицы от толстого слоя льда. Некоторые службы продолжали работать и ночью.

Сотрудники полиции в регионе Гвадалахары поделились видео, на которых видна эвакуация жителей из домов, оказавшихся в ледяном плену. На некоторых кадрах видны полузасыпанные снегом транспортные средства.

Град и метр снега в Гвадалахаре

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Дети играют на обледеневших сугробах после сильного града в некоторых районах Гвадалахары

REUTERS/Fernando Carranza
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Мексиканская армия пытается расчистить лед на улице под взглядами любопытных после сильного града в Гвадалахаре

REUTERS/Fernando Carranza
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Для расчистки улиц от снега и льда в мексиканской Гвадалахаре пришлось применить тяжёлую технику

REUTERS/Fernando Carranza
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Юные мексиканцы радуются снегу, который неожиданно обрушился на некоторые районы Гвадалахары

REUTERS/Fernando Carranza
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Грузовик оказался погребен в толще льда после сильного ливня и града, которые обрушились на некоторые районы Гвадалахары

REUTERS/Fernando Carranza

"Я стал свидетелем сцен, которых никогда раньше не видел: град и снег высотой более метра", - написал в "Твиттере" губернатор Халиско Энрике Альфаро. По его мнению, неожиданная буря ещё раз заставит всех задуматься об изменении климата на планете.

По словам губернатора, не было зафиксировано ни травм, ни смертей, связанных с летним градом.

В Гвадалахаре, расположенной примерно в 540 км к северо-западу от Мехико, средняя температура летом составляет около 31°C.

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