Иркутск: число погибших растёт

Растёт число жертв наводнения в Иркутской области. По некоторым данным, число погибших может достичь 15. В шести районах области затоплены почти 3300 домов. Эвакуированы более двух тысяч человек.

Спасатели эвакуируют оставшихся в посёлках домашних животных, но многие местные жители отказываются бросать дома и имущество:

«Задачи которые стоят — это снятие домашних животных, которые остались. Только за субботу 12 собак вывезли. Причём они на домах, на крышах сидят. Также кошки, куры. Ряд жителей остались у себя на чердаках. Мы им подвозим продукты, потому что они категорически отказались уходить», — рассказывает руководитель ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов.

Reuters

Журналистам жители многих посёлков жалуются, что власти до последнего момента успокаивали их, так что эвакуироваться пришлось в самый последний момент, а помощь долго не приходила.

Материальный ущерб оценить пока сложно. Ясно, что последствия будут тяжёлыми: в пострадавших районах застраховано не более 3,4% жилья.

В ликвидации последствий принимают участие сотрудники МЧС, военные и местные жители. Они же собирают помощь пострадавшим землякам:

«Собираем всем посёлком: люди несут и несут. Даже в ночное время несём дежурство», — рассказывает местный житель.

Сейчас уровень воды постепенно снижается, однако к концу недели прогнозируют новые грозы, ливни и сильный ветер.