ЕС предлагает удаленным регионам экотопливо

Может ли водород помочь в покрытии энергопотребностей на удаленных территориях? Ответ - с Оркнейских островов (Великобритания).

... Шапинсей - один из 20 обитаемых островов архипелага, здесь живут 300 человек. Энергопитание острова осуществляется через небольшую станцию: под действием турбины запускается электролиз воды, она разделяется на составляющие молекулы - водород и кислород. Установка способна производить до 400 кг водород в день. Кэтрин Магдугл, менеджер станции, рассказывает и показывает: "Мы храним водород в резервуарах под давлением 20 бар, затем он проходит компрессию до 200 бар, и так распределяется для применения в разных точках архипелага".

Сферы применения водородная здесь действительно постоянно расширяются: в ближайшее время водород планируется использовать для обогрева местной школы, в которой - всего 25 учеников.

Кэтрин уточняет: "По сути, мы берем подземную трубу, идущую из хранилища, она дотянута до нашей котельной. Там стоит водородный котел, он и обеспечивает подачу тепла в классы. Помещения оснащены радиаторами, детям тепло и комфортно".

Часть водорода поставляется на главный остров архипелага для других целей: 5 автомобилей парка местных властей работают на водородных топливных элементах. Заправить такой автомобиль - дело 3 минут. При этом система. находящаяся под высоким давлением, требует повышенных мер безопасности, поясняет Адель Лиддердейл представляющая муниципалитет архипелага: "У газообразного водорода - иные свойства, чем у бензина или дизеля, которым вы заправляете ваши автомобили. Он имеет тенденцию подниматься вверх. Мы также предусматриваем обязательную антистатическую обработку наших станций, водород боится огня. Смотрите, заправка полностью открыта, рядом ничего нет, это идеальный вариант. Бетон, на котором мы стоим, обработан антистатиком, а хранилище водорода защищено огнеупорными противоударными барьерами".

Следующим шагом будет использованные водорода в качестве топлива для паромов, связывающих острова архипелага. Запасы водорода распределены между алюминиевыми контейнерами, они являются источником питания для системы топливных элементов, которые способны производить до 75 киловатт энергии. Она нужна для паромных перевозок.

Инженер Меган Макнилл рассказывает: "В топливных элементах водород вступает в химическую реакцию с кислородом, в результате чего вырабатывается электроэнергия. У нас здесь 40 аккумуляторов, они накапливают электричество, которое потом мы поставляем на паромы".

Эти решения и элементы инфраструктуры - часть Европейского исследовательского проекта, нацеленного на более активное применение водорода для покрытия энерегопотребностей удаленных территорий. Работа ведется в тесном сотрудничестве с местным населением.

Стивен Дью представляет группу, занимающуюся энергоразвитием острова Шапинсей: "Пока эта энергия используется очень точечно, но в долгосрочной перспективе, мы увидим, она позволит сократить издержки. Такая энергия дешевле импортных энергоносителей, которые завозят издалека. В идеале было бы здорово сократить углеродную зависимость региона в целом, идет ли речь о промышленности или о потребительском рынке".

Ученые обещают. что через десять лет жители архипелага смогут практически полностью перейти на "зеленые" источники энергии, включая водород.