Как правильно защитить кожу от солнца во время летней жары?

По мере того, как летняя жара становится обычным явлением для большинства европейских стран, находясь на открытом солнце не стоит забывать о мерах самозащиты: советы по том, как правильно подобрать и нанести солнцезащитный крем, дают профессиональные дерматологи.

Почему важно соблюдать осторожность? Как правильно выбрать солнцезащитный крем? Когда и как наносить его на кожу? Euronews обратился за ответами к профессиональным дерматологам.

Почему важна защита от солнца

По мнению дерматологов, нет такого понятия, как "здоровый загар".

"Загар - это признак того, что наша кожа пострадала от ультрафиолетового облучения и пытается защититься от дальнейших травм. Этот вид поражения, в свою очередь, сможет стать причиной повышенного риска развития рака кожи", - предупреждает Британская ассоциация дерматологов (БАД).

По данным Глобальной онкологической обсерватории, в 2018 году по всей Европе было зарегистрировано более 140.000 новых случаев меланомы кожи, большинство из которых связано с обширным воздействием солнечных лучей.

"Более чем в четырех из пяти случаев рак кожи является предотвратимым заболеванием", - поясняют британские специалисты.

Как подобрать солнцезащитный крем

"Всегда ищите крем с уровнем защиты не менее SPF-30, - рассказала в интервью Euronews врач-дерматолог из Нью-Йорка Дорис Дэй, - SPF (или sun protection factor) означает "фактор защиты от солнца". Это индикатор того, насколько хорошо крем предохраняет кожу от солнечных ожогов".

По словам Дэй, солнцезащитный крем должен обладать широким спектром качеств, защищая кожу от как от длинноволнового ультрафиолета A (UVA), так и средневолнового типа B (UVB): оба они могут стать причиной рака кожи.

По данным Американской академии дерматологии (ААД), предпочтительнее подобрать водостойкий солнцезащитный крем.

"Сам по себе форма геля, лосьона или крема - это дело индивидуальное. Так, гели лучше подходят для тех, кто более спортивен, и тех, у кого жирная кожа. Крем же лучше подходит для того, у кого кожа сухая", - поясняет доктор Дэй.

Существует два типа солнцезащитных кремов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

"Химические солнцезащитные средства действуют как губка, поглощая солнечные лучи, - отмечают в ААД. - Эти препараты легче втирать в кожу, они не оставляют белых следов. Физические солнцезащитные средства работают как щит, сидя на поверхности кожи и отражая солнечные лучи. Выбирай этот солнцезащитный крем, если у тебя чувствительная кожа".

Как наносить защиту от солнечных лучей

Основное правило заключается в том, что наносить солнцезащитный крем следует не скупясь.

"Исследования показали, что большинство людей применяют на кожу менее половины от объёма, необходимого для обеспечения того уровня защиты, который указан на упаковке, - поясняют британские дерматологи из БАД. - Такие области, как спина и шея, виски и уши часто пропускают, а следует, щедро нанося крем на кожу, не пропускать открытые участки".

Хотя требуемое количество защиты может варьироваться в зависимости от типа продукта, как считают в Американской академии дерматологии, большинство взрослых людей должны использовать эквивалент солнцезащитного крема объёмом с рюмку, чтобы полностью покрыть всё тело.

Следует не только наносить больше солнцезащитного крема, но также, как правило, делать это чаще. "Вытираясь полотенцем на пляже можно удалить до 85% нанесённой на кожу защиты, поэтому рекомендуется повторно нанести крем после плавания, активного потоотделения или любого интенсивного/абразивного воздействия на кожу", - рекомендует Британская ассоциация дерматологов.

И последнее, не менее важное: не забудьте тщательно растереть солнцезащитный крем.

"Исследования показывают, что если вы правша, то будете наносить больше солнцезащитного крема на правую сторону лица, а если левша, то на левую, - отмечает д-р Дей, - Не забудьте нанести щедрый слой на кожу лица, лично я предпочитаю начинать с внешних участков и, двигаясь к центру, заканчивать носом: таким образом можно убедиться, что всё лицо покрыто защитным слоем. Также очень важно покрыть кремом открытые участки черепа, обе боковые стороны шеи и грудь".

Одного лишь солнцезащитного крема недостаточно

"Ещё важнее, чем солнцезащитный крем, - не шутить с солнцем! - продолжает доктор Дэй. - Это означает, что следует избегать полуденного солнца и оставаться в тени, когда это возможно, носить шляпу, солнцезащитную одежду, тёмные очки и солнцезащитный крем и повторно наносить его каждые несколько часов".

"Самый простой индикатор: чем короче ваша тень, тем опаснее солнечные лучи! В полдень ваша тень практически отсутствует, потому что солнце прямо над головой, и именно тогда ультрафиолетовое излучение является становится сильным и появляется высокая вероятность сгореть на солнце".

Одежда также помогает отлично защититься от солнца. По возможности, надевайте "легкую рубашку с длинными рукавами, брюки, широкополую шляпу и солнцезащитные очки", рекомендуют в ААД.

Защита от солнца при экстремальных температурах

В условиях частых периодов жары, как те, что мы наблюдаем летом в Европе, ещё важнее разумно подходить к защите от солнечных лучей.

"Необходимо пить много жидкости, ведь через кожу можно потерять большой объём воды - в виде пота, - напоминает доктор Дэй, - Если у вас болит голова, ощущаются трудности со зрением или изменение температуры тела, немедленно обратитесь к врачу: эти симптомы могут быть признаками солнечного отравления и потенциально представлять угрозу для жизни".